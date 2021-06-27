Люди селфились на фоне Вячеслава Зайцева, когда ему резко стало плохо в ресторане

Во время вечеринки в ресторане по случаю дня рождения Дома моды Вячеславу Зайцеву стало плохо. Пока он, усаженный кем-то в углу фойе, дожидался транспортировки домой, посетители без зазрения совести делали селфи на фоне сникшего тяжелобольного 83-летнего модельера, сообщает НТВ. Скорую помощь никто не вызвал.

Как отмечается, сам Зайцев не смог самостоятельно даже поесть — его кормили с руки помощники. После глотка шампанского ему резко стало плохо. Кутюрье подхватили под руки и вывели из зала. Валентин Юдашкин высказал мнение, что его другу стало плохо от того, что он увидел своими глазами, как его детище рвут на куски, гонясь за длинным рублём.

В материале рассказывается и о планах наследников Дома моды — от идей Славы Зайцева, который приходил творить уже с четырёх утра, не осталось и следа — под знаменитым брендом выпускать фарфор, текстиль и даже обои. Продюсер Вадим Хусаинов утверждает, что Зайцев сам изъявил желание приехать сюда. Неизвестно, продавал ли он билеты на мероприятие в этот раз, но обмолвился о каком-то "гонораре", который якобы заплатили модельеру за присутствие на вечере. Были и знаменитые гости — Бедрос Киркоров и Юрий Куклачёв, вокруг них постоянно крутились фотографы. Объективы гаджетов переметнулись на фешен-икону, когда человеку стало плохо и он бессильно сидел в углу помещения.