Сборная Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в дополнительное время победила команду Австрии со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Итальянцы, которых возглавляет бывший тренер "Зенита" Роберто Манчини, считались безоговорочными фаворитами встречи. Они с первых минут захватили инициативу, но австрийцы очень грамотно защищались, не забывая лишний раз уколоть соперника в контратаке. В первом тайме у "скуадры адзурры" запомнился лишь опаснейший крученый удар Чиро Иммобиле, после которого мяч попал в штангу.

В середине второго тайма сборная Австрии поразила ворота Джанлуиджи Доннаруммы, но английский арбитр Энтони Тэйлор зафиксировал офсайд. После навеса Штефана Лайнера верховую борьбу выиграл капитан австрийцев Дэвид Алаба, после его передачи Марко Арнаутович головой переправил мяч в ворота. Гол был отменен после просмотра видеоповтора.

По ходу матча команда Франко Фоды все больше и больше контролировала мяч, не позволяя итальянцам создавать опасные моменты. В итоге за всё основное время фавориты смогли лишь дважды пробить в створ ворот. 90 минут игры завершились без голов (0:0), и было назначено дополнительное время.

Счет был открыт лишь на 95-й минуте. Леонардо Спинаццола выполнил заброс на правый край штрафной, где Федерико Кьеза головой обработал мяч, финтом убрал Конрада Лаймера и точно пробил в ближний угол.

В самом конце первого дополнительного тайма итальянцы удвоили своё преимущество. Лоренцо Инсьнье прострелил в левого фланга, Андреа Белотти лежа протолкнул мяч вперед, и Маттео Пессина с близкого расстояния пробил в дальний нижний угол.

Окончательный счёт был установлен на 114-й минуте. Луис Шауб подал угловой с правого фланга, и высоченный Саша Калайджич отличился ударом в падении головой.

Сборная Италии побила личный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии за всю историю. "Скуадра адзурра" не уступает никому из соперников уже на протяжении 31 матча. Последний раз она ушла с поля побеждённой в сентябре 2018 года во встрече Лиги наций с Португалией (0:1). Предыдущий рекорд (30 матчей без поражений) был установлен в далеком 1939 году.

Кроме того, итальянцы побили мировой рекорд по продолжительности "сухой" серии. Команда не пропускала на протяжении 1168 минут (более 12 матчей). Прежнее достижение (1143 "сухие" минуты), также установленное Италией, держалось с 1974 года.

Следующим соперником Италии на Евро-2020 будет победитель матча между Бельгией и Португалией. Четвертьфинал запланирован на 2 июля в Мюнхене.

На групповом этапе Евро-2020 итальянцы стали лучшими в квартете А со стопроцентным результатом, переиграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0).

Австрия заняла второе место в группе C. Команда набрала шесть очков, победив Северную Македонию (3:1) и Украину (1:0), уступив лишь Нидерландам (0:2). В плей-офф чемпионата Еврпы она пробилась впервые в истории.