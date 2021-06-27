Глава Камчатского края проведёт лекцию для молодёжи в Долине гейзеров

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и делегация молодёжи со всей страны отправились в Долину гейзеров. Там глава региона проведёт для участников проектов "Твой ход" и "Большая перемена" лекцию о развитии экологического мышления, бережном отношении к природе и гармоничном сосуществовании природы и человека, сообщается на сайте Камчатского края.



"Сегодня замечательный солнечный день, мы вылетаем в одно из самых интересных мест на Камчатке и, наверное, на всей планете — в Долину гейзеров. Там я расскажу ребятам о реализующихся на полуострове идеях, связанных с ролью экологического мышления, философии экологии и в этой связи — о роли Камчатки для всего мира", — сказал Владимир Солодов.



По его словам, экологическое мышление становится кодексом будущего человечества, Изменить своё мышление — это самое сложное, что мы можем сделать, считает губернатор. Он выразил надежду, что занятие будет не только лекцией, но и практикой, по итогам поездки ребята изменят свой образ мыслей в более экологичную и ответственную по отношению к природе и друг к другу сторону.

Такие необычные уроки уже прошли в четырёх регионах страны в самых живописных уголках, а лекторами выступили губернаторы регионов. Организатором выездных занятий является российское общество "Знание".





