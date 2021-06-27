В Индии охранник банка выстрелил в посетителя без маски
Конфликт разгорелся на входе. "Преступником" оказался рядовой железнодорожный рабочий.
Фото © Twitter / @Musheer360
В Индии охранник банка прострелил ногу посетителю без маски. Инцидент произошёл в штате Уттар-Прадеш, когда служащий железной дороги Раджеш Кумар пытался зайти в помещение, не соблюдая пандемийных требований. На фоне возникшего конфликта сотрудник охраны достал оружие и выстрелил в человека.
Пострадавший потерял сознание и был доставлен в больницу, сообщает India Today. Охранник банка арестован, проводится расследование.
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