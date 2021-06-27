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В Индии охранник банка выстрелил в посетителя без маски

Конфликт разгорелся на входе. "Преступником" оказался рядовой железнодорожный рабочий.

26 июня, 22:14
<p>Фото © Twitter / @Musheer360</p>

Фото © Twitter / @Musheer360

В Индии охранник банка прострелил ногу посетителю без маски. Инцидент произошёл в штате Уттар-Прадеш, когда служащий железной дороги Раджеш Кумар пытался зайти в помещение, не соблюдая пандемийных требований. На фоне возникшего конфликта сотрудник охраны достал оружие и выстрелил в человека.

Пострадавший потерял сознание и был доставлен в больницу, сообщает India Today. Охранник банка арестован, проводится расследование.

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Ранее Лайф сообщал, что на севере Москвы женщину задержали в МФЦ после отказа надеть маску. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, в процессе задержания она упала в обморок.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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