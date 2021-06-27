В Индии охранник банка выстрелил в посетителя без маски

В Индии охранник банка прострелил ногу посетителю без маски. Инцидент произошёл в штате Уттар-Прадеш, когда служащий железной дороги Раджеш Кумар пытался зайти в помещение, не соблюдая пандемийных требований. На фоне возникшего конфликта сотрудник охраны достал оружие и выстрелил в человека.

Пострадавший потерял сознание и был доставлен в больницу, сообщает India Today. Охранник банка арестован, проводится расследование.