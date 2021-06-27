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"Один мог заразить шестерых": В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма коронавируса "дельта плюс"

Россиян призвали в любом случае соблюдать санитарные рекомендации и вакцинироваться от ковида.

26 июня, 22:46
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Фото © flickr/sergio santos

Появившийся в Индии штамм коронавируса "дельта плюс" более заразен, чем вышедший из Китая. Вместе с тем судить о его опасности пока рано, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Сказать, насколько опасен "индийский" штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых", — сказала Наталья Пшеничная.

В ВОЗ заявили о вероятности заражения опасным штаммом "дельта плюс" от проходящего мимо человека

В ВОЗ заявили о вероятности заражения опасным штаммом "дельта плюс" от проходящего мимо человека

В интервью ТАСС она отметила, что рост заболеваемости CoViD-19 в России может быть связан именно с этим на фоне несоблюдения противоэпидемических мер. Пшеничная призвала не расслабляться и "как можно скорее привиться от нового коронавируса".

Напомним, Минздрав Индии ранее предупредил об опасности уже следующего штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс". Новый вариант ковида "вызывает беспокойство", ведь он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, штамм "дельта плюс" способен "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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