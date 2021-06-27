Появившийся в Индии штамм коронавируса "дельта плюс" более заразен, чем вышедший из Китая. Вместе с тем судить о его опасности пока рано, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Сказать, насколько опасен "индийский" штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых", — сказала Наталья Пшеничная.

В интервью ТАСС она отметила, что рост заболеваемости CoViD-19 в России может быть связан именно с этим на фоне несоблюдения противоэпидемических мер. Пшеничная призвала не расслабляться и "как можно скорее привиться от нового коронавируса".