Президент Украины Владимир Зеленский задал вопросы о судьбе Донбасса и членстве Украины в НАТО и ЕС кандидатам на пост канцлера Германии. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершённым и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением?" — приводит слова Зеленского сайт президента Украины.

Он также заявил, что Европа слишком долго уходит от ответа на вопрос членства Украины в ЕС и считает, что от дипломатичного избегания стоит перейти к чётким ответам, условиям, шагам и срокам. Зеленский также напомнил, что все европейские лидеры поддерживают предоставление стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО.

"Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идёт речь?" — спросил он.