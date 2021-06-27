"О каких гарантиях идёт речь?": Зеленский поинтересовался у Германии судьбой Украины
Лидер республики уверен, что настало время получить чёткие ответы, понять условия и узнать сроки.
Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский задал вопросы о судьбе Донбасса и членстве Украины в НАТО и ЕС кандидатам на пост канцлера Германии. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершённым и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением?" — приводит слова Зеленского сайт президента Украины.
Он также заявил, что Европа слишком долго уходит от ответа на вопрос членства Украины в ЕС и считает, что от дипломатичного избегания стоит перейти к чётким ответам, условиям, шагам и срокам. Зеленский также напомнил, что все европейские лидеры поддерживают предоставление стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО.
"Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идёт речь?" — спросил он.
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. Американский лидер считает, что это возможно даже при нынешней напряжённой ситуации в Донбассе. Однако, прежде чем получить план действий, Украине нужно решить ряд проблем, в том числе снизить уровень коррупции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заслуживает того, чтобы стать членом НАТО, и не должен просить об этом.
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