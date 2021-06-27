Системные требования Windows 11 вновь изменились

Тем, кто хочет установить на компьютер ОС Windows 11, необходимо обеспечить наличие на компьютере модуля безопасности TPM 2.0. После официальной презентации сложилась неразбериха по этому вопросу — надо или всё-таки достаточно TPM 1.2. Теперь Microsoft обновила документацию — требования прояснились.

"TPM 2.0 является минимальным требованием, и без него Windows 11 не установится", — передаёт слова представителя Microsoft CRN.

Криптографический модульTrusted Platform Module (TPM) обеспечивает шифрование пользовательских данных для защиты от взлома. Он может выглядеть как обычный чип либо на уровне прошивки BIOS/UEFI. Для проверки наличия TPM на вашем компьютере достаточно нажать Win + R и выполнить команду tpm.msc. Глава IT-подразделения компании Simpleworks IT Мигель Замаррипа расценила это требование весьма положительно: "Приятно видеть, что Microsoft предпринимает серьёзные шаги по обеспечению максимальной безопасности своей ОС", — заявила она.