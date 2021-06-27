Шокированная семья "умершего от ковида" миллиардера изучит обстоятельства его смерти
Информация о месте кончины бизнесмена разнится даже в источниках, близких семье: то ли он умер в Монако, то ли в московском госпитале — и тело его до сих пор находится в России.
Олег Бурлаков. Кадр из телепередачи РТРС
Жена и дочери умершего российского миллиардера Олега Бурлакова заявили, что намерены расследовать истинные причины смерти главы семейства. Родные хотят, чтобы независимый международный эксперт установил все обстоятельства.
"Как только семье стало известно, что Олег заболел, они моментально запросили информацию, но она им не была своевременно предоставлена", — передаёт Forbes цитату из заявления семьи Бурлакова.
Узнав, что отец болен, родные неоднократно запрашивали информацию, но почему-то весть о его смерти получили от юристов, чем были шокированы. Дымкой тайны окутаны даже факты о месте кончины Бурлакова. Общими в разных источниках являются только сведения о дате, причиной называется коронавирус.
Ранее Лайф сообщал, что, по данным одного издания, миллиардер скончался в московском госпитале ещё 21 июня и его тело до сих пор находится в Москве. По материалам другого источника, бизнесмен умер в Монако, где и проживал последние годы.
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