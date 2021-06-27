Шокированная семья "умершего от ковида" миллиардера изучит обстоятельства его смерти

Жена и дочери умершего российского миллиардера Олега Бурлакова заявили, что намерены расследовать истинные причины смерти главы семейства. Родные хотят, чтобы независимый международный эксперт установил все обстоятельства.

"Как только семье стало известно, что Олег заболел, они моментально запросили информацию, но она им не была своевременно предоставлена", — передаёт Forbes цитату из заявления семьи Бурлакова.

Узнав, что отец болен, родные неоднократно запрашивали информацию, но почему-то весть о его смерти получили от юристов, чем были шокированы. Дымкой тайны окутаны даже факты о месте кончины Бурлакова. Общими в разных источниках являются только сведения о дате, причиной называется коронавирус.