Названо главное противопоказание для прививки от коронавируса

Серьёзная аллергия на введение первого компонента препарата является главным противопоказанием к повторной вакцинации от коронавируса. Среди других — обострение хронических заболеваний и острые заболевания на момент прививки. Об этом рассказал медицинский директор сервиса "Сбер.Здоровье" Владислав Мохамед Али.

В беседе с "Лентой.ру" он напомнил, что на сегодняшний день вакцину не вводят беременным и кормящим матерям. Однако в ближайшее время могут охватить и эту категорию, так как в ближайшее время планируется начать исследования.

Мохамед Али подчёркивает, что вакцинироваться можно и в жару. Она, по его мнению, никак не повлияет на самочувствие после прививки.

"Облегчить состояние в жару можно так же, как и без прививки: носить головной убор, пить больше жидкости, находиться в тени и использовать парацетамол или нурофен, если поднимается температура. Никаким специальным образом готовиться к прививке при жаре не надо", — объяснил специалист.