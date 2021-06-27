Названо главное противопоказание для прививки от коронавируса
В жару, которая сейчас охватила Центральную Россию, вакцинироваться можно. Она едва ли скажется на состоянии организма.
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Серьёзная аллергия на введение первого компонента препарата является главным противопоказанием к повторной вакцинации от коронавируса. Среди других — обострение хронических заболеваний и острые заболевания на момент прививки. Об этом рассказал медицинский директор сервиса "Сбер.Здоровье" Владислав Мохамед Али.
В беседе с "Лентой.ру" он напомнил, что на сегодняшний день вакцину не вводят беременным и кормящим матерям. Однако в ближайшее время могут охватить и эту категорию, так как в ближайшее время планируется начать исследования.
Мохамед Али подчёркивает, что вакцинироваться можно и в жару. Она, по его мнению, никак не повлияет на самочувствие после прививки.
"Облегчить состояние в жару можно так же, как и без прививки: носить головной убор, пить больше жидкости, находиться в тени и использовать парацетамол или нурофен, если поднимается температура. Никаким специальным образом готовиться к прививке при жаре не надо", — объяснил специалист.
Напомним, как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России по-прежнему фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. Особенно напряжённой ситуация остаётся в крупных городах страны.
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