Трамп назвал президентские выборы в США преступлением века
Также бывший американский лидер сравнил их с теми, что состоялись на Украине в 2004 году. Итоги того голосования Вашингтон активно критиковал.
Дональд Трамп. Фото © flickr / cornstalker
Экс-президент США Дональд Трамп на первом митинге после ухода из Белого дома заявил, что президентские выборы в США в 2020 году стали "преступлением века". Миллиардер уверен, что их итоги были сфальсифицированы.
"На мой взгляд, это было преступление века — то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи", — сказал Трамп.
По его мнению, день президентских выборов стал позором для США, а республиканцы на самом деле их якобы не проиграли.
"То, что случилось здесь, — это то, что Госдепартамент когда-то критиковал в коммунистических странах: фальсификация результатов дистанционного голосования, — заявил Трамп. — Они незаконно изменили итоги подсчёта голосов. Они говорили, что такое произошло на Украине в 2004 году. Теперь это в значительной степени случилось здесь, и мы это докажем".
Как рассказывал Лайф, на этом же митинге Трамп обвинил Россию в уничтожении Америки при его преемнике Джо Байдене.
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