Трамп назвал президентские выборы в США преступлением века

Экс-президент США Дональд Трамп на первом митинге после ухода из Белого дома заявил, что президентские выборы в США в 2020 году стали "преступлением века". Миллиардер уверен, что их итоги были сфальсифицированы.

"На мой взгляд, это было преступление века — то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи", — сказал Трамп.

По его мнению, день президентских выборов стал позором для США, а республиканцы на самом деле их якобы не проиграли.