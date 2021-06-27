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Трамп назвал президентские выборы в США преступлением века

Также бывший американский лидер сравнил их с теми, что состоялись на Украине в 2004 году. Итоги того голосования Вашингтон активно критиковал.

27 июня, 02:15
<p>Дональд Трамп. Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/cornstalker/24031866876/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cornstalker</a></p>

Дональд Трамп. Фото © flickr / cornstalker

Экс-президент США Дональд Трамп на первом митинге после ухода из Белого дома заявил, что президентские выборы в США в 2020 году стали "преступлением века". Миллиардер уверен, что их итоги были сфальсифицированы.

"На мой взгляд, это было преступление века — то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи", — сказал Трамп.

По его мнению, день президентских выборов стал позором для США, а республиканцы на самом деле их якобы не проиграли.

Ради встречи с Трампом его сторонники оказались вынуждены стоять в длинных пробках

Ради встречи с Трампом его сторонники оказались вынуждены стоять в длинных пробках

"То, что случилось здесь, — это то, что Госдепартамент когда-то критиковал в коммунистических странах: фальсификация результатов дистанционного голосования, — заявил Трамп. — Они незаконно изменили итоги подсчёта голосов. Они говорили, что такое произошло на Украине в 2004 году. Теперь это в значительной степени случилось здесь, и мы это докажем".

Как рассказывал Лайф, на этом же митинге Трамп обвинил Россию в уничтожении Америки при его преемнике Джо Байдене.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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