Россиянам напомнили, что может привести к взрыву авто на АЗС

Машина при заправке может воспламениться на АЗС, если не глушить мотор. В группе риска находятся те автомобили, у которых есть проблемы с системой впрыска топлива, неисправны форсунки, электробензонасос или регулятор давления, а также некорректно работают датчики. Следствием таких неполадок могут стать искры, пишет "Российская газета".

Также издание приводит и другие причины — неисправный или удалённый каталитический нейтрализатор. При сильном перегреве узла он может поджечь свеженанесённую мастику на днище. Опасно "выпиливать" катализатор из системы и заменять его на так называемый пламегаситель — это провоцирование повышенной нагрузки на компоненты глушителя, они подвергаются чрезмерному нагреву. Заправка с заведённым мотором чревата и не слишком очевидными последствиями. Например, скопившаяся за годы службы авто грязь в топливном баке.

Ну и, конечно, надо помнить, что заведённый автомобиль — приманка для угонщиков. А если машина всё-таки загорелась, будет чрезвычайно сложно оформить страховой случай, потому что вы нарушили "Правила противопожарного режима в РФ", п. 451. Да и в большинстве случаев АЗС напоминают, что заправка автомобилей с заведённым двигателем запрещена.