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Названы продукты, которые можно есть даже по истечении срока годности

В их числе сухофрукты, сдоба, чипсы, макароны и так далее. Всего более десяти наименований.

27 июня, 01:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Понятие срока годности продуктов можно разделить на две части. В одном случае они лишь теряют часть свойств и полезности, в другом же становятся просто опасными. Испанская организация потребителей отмечает, что с первыми можно и выйти за пределы срока годности, а вот со вторыми так поступать не стоит, в том числе с рыбой, сырым мясом, курицей.

Перечень же продуктов, которые, по мнению испанской организации, можно потреблять и после истечения срока, выглядит так:

  • йогурты;
  • хлеб для тостов;
  • сухофрукты;
  • вяленая колбаса;
  • вяленый сыр;
  • консервированные томаты;
  • макароны;
  • чипсы;
  • рис;
  • бобовые;
  • прохладительные напитки;
  • сдобные изделия и печенье;
  • алкоголь;
  • варенье;
  • суп быстрого приготовления.

Испанская газета La Vanguardia, ссылаясь на организацию потребителей, напоминает, что некоторые продукты можно заморозить, тем самым продлив срок их годности. Например, сыры, но в этом случае они потеряют свою структуру и сочность. Аналогичные процессы произойдут с овощами и фруктами. Однако последние можно использовать даже при явных признаках гнили или плесени, но предварительно повреждённые участки следует тщательно удалить.

Использовать такие продукты в больших объёмах всё же не рекомендуют. Они, по утверждению организации потребителей, могут нанести организму существенный вред, в том числе способствовать развитию онкологических заболеваний.

Различные чёрствые хлебобулочные изделия можно использовать при приготовлении пудинга, пирога. Из хлеба также можно сделать французские тосты или использовать в качестве основы для тирамису.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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