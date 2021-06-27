Названы продукты, которые можно есть даже по истечении срока годности
В их числе сухофрукты, сдоба, чипсы, макароны и так далее. Всего более десяти наименований.
Фото © Pexels
Понятие срока годности продуктов можно разделить на две части. В одном случае они лишь теряют часть свойств и полезности, в другом же становятся просто опасными. Испанская организация потребителей отмечает, что с первыми можно и выйти за пределы срока годности, а вот со вторыми так поступать не стоит, в том числе с рыбой, сырым мясом, курицей.
Перечень же продуктов, которые, по мнению испанской организации, можно потреблять и после истечения срока, выглядит так:
- йогурты;
- хлеб для тостов;
- сухофрукты;
- вяленая колбаса;
- вяленый сыр;
- консервированные томаты;
- макароны;
- чипсы;
- рис;
- бобовые;
- прохладительные напитки;
- сдобные изделия и печенье;
- алкоголь;
- варенье;
- суп быстрого приготовления.
Испанская газета La Vanguardia, ссылаясь на организацию потребителей, напоминает, что некоторые продукты можно заморозить, тем самым продлив срок их годности. Например, сыры, но в этом случае они потеряют свою структуру и сочность. Аналогичные процессы произойдут с овощами и фруктами. Однако последние можно использовать даже при явных признаках гнили или плесени, но предварительно повреждённые участки следует тщательно удалить.
Использовать такие продукты в больших объёмах всё же не рекомендуют. Они, по утверждению организации потребителей, могут нанести организму существенный вред, в том числе способствовать развитию онкологических заболеваний.
Различные чёрствые хлебобулочные изделия можно использовать при приготовлении пудинга, пирога. Из хлеба также можно сделать французские тосты или использовать в качестве основы для тирамису.
Ранее врач объяснила, чем опасно мороженое в жару. При выборе лакомства стоит обращать внимание на продукт с меньшим количеством ингредиентов.
Комментариев: 0