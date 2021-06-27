Петрушку и сельдерей приравняли по опасности к борщевику

Сельдерей и петрушка могут вызвать сильные ожоги на коже человека. Об этом рассказала кандидат биологических наук Екатерина Баранова. По её словам, эффект от ожогов этими растениями сопоставим с борщевиком.

"Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги. Мы часто не обращаем внимания, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, так же часто, как и борщевик, просто его мало попадает", — сказала Баранова в эфире телеканала "Россия-1".

Специалист обращает внимание на тот факт, что ожог от борщевика несёт серьёзную опасность. Однако если контакт с растением всё-таки произошёл, то следует закрыть место соприкосновения тёмной тканью и избегать попадания туда солнечных лучей минимум 48 часов. Баранова также отнесла к опасным растениям лютик едкий, сок которого или сено при попадании в глаза могут привести к слепоте.