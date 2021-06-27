Диетолог назвал идеальную еду при просмотре кино и телевизора

Нужно разделить два удовольствия — еду и просмотр телевизора — друг от друга, посоветовал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Алексей Ковальков. Когда смотришь что-то интересное, мозг забывает, что ты в это время поел. Если же совсем невмоготу отказаться от такого альянса, лучше подобрать продукты, которые полезны.

"Я рекомендую взять болгарский перец, нарезать его тонко, как чипсы, очистить и опустить в разные виды специй. Хрустеть он будет как чипсы, а во рту будет вкус разных специй, а не вкус самого перца. За просмотром фильма можно съесть целую тарелку такого болгарского перца, что никакого вреда организму не нанесёт, наоборот, принесёт только пользу — витамины", — объяснил Ковальков в интервью радио Sputnik.

Также можно разложить красиво в миске помидоры, огурцы, листья салата — и постепенно брать во время просмотра, советует врач. Что касается выбора напитков, диетолог не рекомендует пить апельсиновый сок. Даже стакан сладкой газировки, по его мнению, нанесёт меньший вред.

"Когда вы пьёте свежевыжатый сок, сахар поступает быстро, идёт огромный выброс инсулина. Это разрушает поджелудочную железу, приводит к развитию сахарного диабета в течение шести лет. В одном стакане апельсинового сока содержится больше углеводов, чем в одном стакане кока-колы, поэтому злоупотреблять не стоит", — говорит врач.