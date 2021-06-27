"Как бы чего не вышло": Климкин предрёк ЕС проблемы из-за "петляния" в отношениях с Россией
По мнению бывшего министра, Евросоюз "допетляется", если не будет жёстким с Москвой.
Фото © Facebook / Pavlo Klimkin
Под эгидой Евросоюза не должно быть никаких встреч на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя предложение канцлера Германии Ангелы Меркель организовать такие переговоры.
"Пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным. И Макрон. Но непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией", — сказал Климкин в эфире канала UkrLife.
Он опасается, что инициатива Меркель может вызвать нормализацию отношений между Брюсселем и Москвой. Экс-министр считает, что этого не должно произойти. А вот в качестве лидера Германии Меркель с Путиным, по его мнению, может встречаться.
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"Но когда ЕС официально начинает общаться с Путиным, это означает возвращение к нормальным отношениям между ЕС и Россией. И это означает, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули. И это на самом деле проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние. С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло", — сказал Климкин.
По его мнению, такой курс будет мешать Евросоюзу и тот однажды "допетляется".
Напомним, ранее авторитетные западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. При этом исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите ЕС с российским лидером. Позже лидеры Евросоюза всё же решили отказаться от этой идеи.
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