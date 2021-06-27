Онколог назвал пять самых агрессивных видов рака

Медики из Германии составили перечень самых агрессивных видов рака. Они включили в этот список рак поджелудочной железы, печени, глиобластому, рак крови и лёгких. Российский химиотерапевт Андрей Базылев назвал такой перечень не совсем корректным.

В беседе с 5-tv.ru он отметил, что рак по агрессивности не классифицируют. Опухоль развивается индивидуально, у разных пациентов картина заболевания может сильно отличаться.

"Например, при раке лёгкого может быть аденокарцинома не агрессивная, т.е. не склонная к метастазированию, не склонная к быстрому росту. Скорее всего, при такой форме болезни при правильном лечении стоит ожидать хорошую долгую ремиссию. А бывает мелкоклеточный рак лёгкого, который склонен к метастазированию и быстрому росту, а также приобретает резистентность — становится невосприимчивым к лечению", — пояснил медик.

Если же составлять рейтинг онкологических заболеваний по агрессивности, Андрей Базылев считает необходимым учитывать гистологическую структуру и конкретные особенности пациентов.

"В целом можно говорить, что существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению или достаточно плохо отвечают на него. Если это взять за критерий, то в топ-5 попадут рак поджелудочной, различные саркомы, рак желчного пузыря, печени, а также рак желудка, хотя и он в последнее время благодаря развитию технологий лечится довольно успешно", — уверен химиотерапевт.