Эпидемия CoViD-19 способствовала установлению новых рамок в общении между людьми внутри государства. Как отмечает профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, сейчас население разделилось на тех, кто желает привиться, и тех, кто пользу этого процесса отрицает.

"Страны не будут отгорожены "железным занавесом". Эта граница будет проходить не между государствами, а внутри государств между разными группами населения — теми, кто хочет прививаться, и теми, которые не хотят", — сказала Баранова в беседе с Kp.ru.

В качестве основного примера биолог назвала Россию, где, по её словам, желающих привиться немного. По мнению учёного, человек на вакцинацию опоздал.

"Мы опоздали на вакцинацию, не она к нам! Мы просто не хотели этого делать, потому что нам было лень", — резюмировала Баранова.