"Мы опоздали на вакцинацию": Человечеству предрекли новый "железный занавес" в связи с пандемией
На этот раз между государствами ограничения устанавливаться уже не будут, они проявятся иначе.
Фото © Официальный сайт вакцины "Спутник V"
Эпидемия CoViD-19 способствовала установлению новых рамок в общении между людьми внутри государства. Как отмечает профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, сейчас население разделилось на тех, кто желает привиться, и тех, кто пользу этого процесса отрицает.
"Страны не будут отгорожены "железным занавесом". Эта граница будет проходить не между государствами, а внутри государств между разными группами населения — теми, кто хочет прививаться, и теми, которые не хотят", — сказала Баранова в беседе с Kp.ru.
В качестве основного примера биолог назвала Россию, где, по её словам, желающих привиться немного. По мнению учёного, человек на вакцинацию опоздал.
"Мы опоздали на вакцинацию, не она к нам! Мы просто не хотели этого делать, потому что нам было лень", — резюмировала Баранова.
Как сообщал Лайф, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те, кто привился от коронавируса или имеет антитела к SARS-CoV-2, а также предоставившие свежий отрицательный ПЦР-тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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