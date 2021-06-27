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Юрист пояснил сообщения о новом размере больничных в 55 тысяч рублей

Информация по материальной поддержке семей была искажена, и в результате россияне неправильно растолковали закон, принятый в мае.

27 июня, 03:38
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Майский закон о выплате больничных в 100-процентном размере по уходу за ребёнком до семи лет отличается от прежнего лишь тем, что не учитывается стаж, а всем засчитывается при расчёте средняя зарплата. Речь идёт о новой мере материальной поддержки семей с детьми, которую в апреле предложил рассмотреть президент России Владимир Путин.

"Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребёнком до семи лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего среднего заработка. При этом продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее", — рассказал агентству "Прайм" юрист Алексей Петропольский.

В утрированном виде эта информация прошла в ряде СМИ как "выплата 55 тысяч рублей" по уходу ребёнком. Тогда как имелась в виду средняя зарплата, которая по данным Росстата, составляет 55 208 рублей. В действительности, согласно закону, размер выплаты больничного будет рассчитан индивидуально, исходя из размера средней заработной платы работника.

Выплаты по 10 тысяч рублей семьям со школьниками проведут до 17 августа

Выплаты по 10 тысяч рублей семьям со школьниками проведут до 17 августа

Ранее Лайф писал о том, что Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми, озвученных в послании. В числе этих новшеств и была оплата больничного по уходу за ребёнком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Напомним, в ходе апрельского послания Владимир Путин также заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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