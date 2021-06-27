Юрист пояснил сообщения о новом размере больничных в 55 тысяч рублей

Майский закон о выплате больничных в 100-процентном размере по уходу за ребёнком до семи лет отличается от прежнего лишь тем, что не учитывается стаж, а всем засчитывается при расчёте средняя зарплата. Речь идёт о новой мере материальной поддержки семей с детьми, которую в апреле предложил рассмотреть президент России Владимир Путин.

"Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребёнком до семи лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего среднего заработка. При этом продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее", — рассказал агентству "Прайм" юрист Алексей Петропольский.

В утрированном виде эта информация прошла в ряде СМИ как "выплата 55 тысяч рублей" по уходу ребёнком. Тогда как имелась в виду средняя зарплата, которая по данным Росстата, составляет 55 208 рублей. В действительности, согласно закону, размер выплаты больничного будет рассчитан индивидуально, исходя из размера средней заработной платы работника.