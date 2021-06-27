Юрист пояснил сообщения о новом размере больничных в 55 тысяч рублей
Информация по материальной поддержке семей была искажена, и в результате россияне неправильно растолковали закон, принятый в мае.
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Майский закон о выплате больничных в 100-процентном размере по уходу за ребёнком до семи лет отличается от прежнего лишь тем, что не учитывается стаж, а всем засчитывается при расчёте средняя зарплата. Речь идёт о новой мере материальной поддержки семей с детьми, которую в апреле предложил рассмотреть президент России Владимир Путин.
"Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребёнком до семи лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего среднего заработка. При этом продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее", — рассказал агентству "Прайм" юрист Алексей Петропольский.
В утрированном виде эта информация прошла в ряде СМИ как "выплата 55 тысяч рублей" по уходу ребёнком. Тогда как имелась в виду средняя зарплата, которая по данным Росстата, составляет 55 208 рублей. В действительности, согласно закону, размер выплаты больничного будет рассчитан индивидуально, исходя из размера средней заработной платы работника.
Ранее Лайф писал о том, что Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми, озвученных в послании. В числе этих новшеств и была оплата больничного по уходу за ребёнком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Напомним, в ходе апрельского послания Владимир Путин также заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка.
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