Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, для чего в регионе были введены нерабочие дни. Он отметил, что решение связано с ростом числа заболевших CoViD-19.

"Ситуация тяжёлая. Главная проблема — это нехватка больничных мест, нехватка врачей и растущая смертность от ковида. Уже сейчас весь медперсонал работает с огромной перегрузкой, без выходных, многие вообще без выезда домой. Больше трёх тысяч коек занято. У нас уже пять дней подряд в день от ковида умирает 20 и более человек! В сутки уходит почти 20 тонн кислорода", — заявил Цыденов на своей странице в "Фейсбуке".

Он подчёркивает, что сейчас ковид мутировал, изменился и стал значительно сильнее — стали болеть молодые и новорождённые.

"Поэтому нам необходимо принять все возможные меры для перелома ситуации. Надо снизить заражение. А это возможно, только если перестать общаться. Перестать контактировать. Перестать передавать заразу друг другу", — написал Цыденов.

Глава Бурятии отмечает, что вакцинация, безусловно, помогает, но её темпы пока недостаточны, чтобы избежать ограничений. Поэтому единственной мерой Цыденов видит введение локдауна.

"Сейчас надо прервать цепочку передачи заразы. Поэтому — локдаун! Поэтому сидим дома! Домашняя самоизоляция! Две недели не такой большой срок. В принципе, это вообще не срок. Вспомните осенний локдаун, тоже двухнедельный. Его уже никто и не помнит, но он тогда позволил переломить ситуацию", — подчёркивает глава Бурятии.