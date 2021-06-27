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"Хочу сына": Бывший солист группы "На-На" тайно женился на фанатке

Сейчас Владимир Политов всерьёз задумывается о совместных с супругой детях.

27 июня, 02:44
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/vova_politov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vova_politov</a></u></p>

Фото © Instagram / vova_politov

В январе этого года бывший солист группы "На-На" Владимир Политов женился на своей 26-летней поклоннице. О своей тайне он рассказал в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

По признанию 50-летнего Политова, с девушкой он познакомился во время концерта в Благовещенске в 2017 году. Ольга оставила ему свой номер телефона и предложила лично встретиться. Политов согласился, но встреча не имела продолжения.

Общение между Ольгой и Владимиром возобновилось спустя время. Фанатка прислала Политову свои фотографии, сама перебралась в Москву, и они практически сразу начали жить вместе. До 2021 года пара сожительствовала, а в январе решила узаконить свои отношения. Торжества не было — после обычной росписи в загсе Ольга отправилась на работу, а Владимир на съёмки.

"Сейчас в планах дети. Дочь у меня уже есть, хочу сына. Сначала сына, а потом, может быть, ещё дочку", — признался он.

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А буквально на днях стало известно, что основатель WikiLeaks Ассанж женится в тюрьме. Как уточняется, отношения между ним и невестой завязались в тот момент, когда мужчина скрывался в Посольстве Эквадора. У пары есть два сына.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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