В январе этого года бывший солист группы "На-На" Владимир Политов женился на своей 26-летней поклоннице. О своей тайне он рассказал в программе "Секрет на миллион" на НТВ.

По признанию 50-летнего Политова, с девушкой он познакомился во время концерта в Благовещенске в 2017 году. Ольга оставила ему свой номер телефона и предложила лично встретиться. Политов согласился, но встреча не имела продолжения.

Общение между Ольгой и Владимиром возобновилось спустя время. Фанатка прислала Политову свои фотографии, сама перебралась в Москву, и они практически сразу начали жить вместе. До 2021 года пара сожительствовала, а в январе решила узаконить свои отношения. Торжества не было — после обычной росписи в загсе Ольга отправилась на работу, а Владимир на съёмки.

"Сейчас в планах дети. Дочь у меня уже есть, хочу сына. Сначала сына, а потом, может быть, ещё дочку", — признался он.