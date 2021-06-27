Сериал "Сверхъестественное" продолжится приквелом

Началась работа над приквелом к фэнтези-сериалу "Сверхъестественное". Его продюсерами, по данным СМИ, станут супруги Эклс — Дженсен и Дэннил. Они также сыграют главные роли в сериале.

Как сообщает портал Deadline, в команде нового проекта также остался Робби Томпсон — он работает над сценарием "Винчестеров".

В центре сюжета будущего приквела — история Джона и Мэри Винчестеров, родителей главных героев "Сверхъестественного" Сэма и Дина (повествование в "Винчестерах" будет вестись от лица последнего).

"Мне всегда казалось, что мой персонаж, Дин, хотел бы больше знать об отношениях своих родителей и о том, как всё началось", — пояснил порталу Эклс.