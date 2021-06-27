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Сериал "Сверхъестественное" продолжится приквелом

В его основу ляжет история родителей братьев Винчестеров — Джона и Мэри.

27 июня, 02:35
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/jensenackles/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jensenackles</a></u></p>

Фото © Instagram / jensenackles

Началась работа над приквелом к фэнтези-сериалу "Сверхъестественное". Его продюсерами, по данным СМИ, станут супруги Эклс — Дженсен и Дэннил. Они также сыграют главные роли в сериале.

Как сообщает портал Deadline, в команде нового проекта также остался Робби Томпсон — он работает над сценарием "Винчестеров".

В центре сюжета будущего приквела — история Джона и Мэри Винчестеров, родителей главных героев "Сверхъестественного" Сэма и Дина (повествование в "Винчестерах" будет вестись от лица последнего).

"Мне всегда казалось, что мой персонаж, Дин, хотел бы больше знать об отношениях своих родителей и о том, как всё началось", — пояснил порталу Эклс.

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Напомним, что финальные серии "Сверхъестественного" показали осенью прошлого года. Сериал рассказывает о братьях Сэме и Дине Винчестерах, которые путешествуют на "шевроле" по США и расследуют паранормальные явления, сражаясь с демонами, призраками и другими злобными существами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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