Сериал "Сверхъестественное" продолжится приквелом
В его основу ляжет история родителей братьев Винчестеров — Джона и Мэри.
Фото © Instagram / jensenackles
Началась работа над приквелом к фэнтези-сериалу "Сверхъестественное". Его продюсерами, по данным СМИ, станут супруги Эклс — Дженсен и Дэннил. Они также сыграют главные роли в сериале.
Как сообщает портал Deadline, в команде нового проекта также остался Робби Томпсон — он работает над сценарием "Винчестеров".
В центре сюжета будущего приквела — история Джона и Мэри Винчестеров, родителей главных героев "Сверхъестественного" Сэма и Дина (повествование в "Винчестерах" будет вестись от лица последнего).
"Мне всегда казалось, что мой персонаж, Дин, хотел бы больше знать об отношениях своих родителей и о том, как всё началось", — пояснил порталу Эклс.
Напомним, что финальные серии "Сверхъестественного" показали осенью прошлого года. Сериал рассказывает о братьях Сэме и Дине Винчестерах, которые путешествуют на "шевроле" по США и расследуют паранормальные явления, сражаясь с демонами, призраками и другими злобными существами.
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