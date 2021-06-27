"Росатом" раскрыл, как СССР вежливо отказал финскому магнату в продаже АЭС

В середине 1950-х советские власти под благовидным предлогом отказали финскому магнату Юусо Валдену в покупке АЭС для его лесопромышленной компании United Paper Mills. В СССР планировали сотрудничать только с правительством Финляндии. Это стало известно из рассекреченного документа Центрального архива атомной отрасли России.

Юусо Валден начал масштабное расширение своей компании, и во время визита в Финляндию его бумажную фабрику посетил советский лидер Никита Хрущёв. К тому времени в СССР уже работала первая в мире АЭС в Обнинске, давшая ток 27 июня 1954 года, и Советский Союз объявил о своих планах развития атомной энергетики, пишет РИА "Новости". Валден и захотел приобрести атомную станцию у СССР.

"Фирма хотела бы пустить электростанцию в эксплуатацию примерно через два года. Она имеет также в виду закупать у нас уран для атомного котла", — докладывает в письме министру иностранных дел Андрею Громыко, председателю Госкомитета Совета министров СССР по внешним экономическим связям Михаилу Первухину и министру внешней торговли Ивану Кабанову работавший тогда первым заместителем министра среднего машиностроения СССР (руководившего советской атомной отраслью) Александр Чурин.

Далее в письме говорится, что СССР до этого по линии МИДа предлагал Финляндии комплексную помощь по созданию атомной отрасли. Тем не менее финское правительство не торопилось идти навстречу советской стороне. Поставка же атомных реакторов частным фирмам вынудила бы пойти и на экспорт по торговым сделкам обогащённого урана-235 в значительных количествах в прямой ущерб интересам обороны, отмечает Чурин. Аналогичную попытку получить уран делали некоторые японские фирмы. В 1969 году Москва и Хельсинки подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, а на следующий год — контракт о совместном строительстве на юге Финляндии двух энергоблоков АЭС "Ловииса". Это был первый международный проект советских атомщиков в капиталистической стране. А тогда, в 50-х годах, Валдену по рекомендации замминистра отказали с формулировкой "в связи с большой загрузкой нашей промышленности мы не имеем возможности".