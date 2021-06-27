Депутат Рады заявил, что британские спецслужбы вызвали Зеленского "на ковёр"
Парламентарий от ОПЗЖ рассказал, что именно после встречи украинского лидера с Муром Киев и объявил о прекращении дипломатических и экономических отношений с Минском.
Фото © Офис президента Украины
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что глава британской разведки Ричард Мур "вызвал на ковёр" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Киев перестал восприниматься всерьёз на международной арене.
"Совсем недавно нашего президента вызывали на ковёр спецслужбы Британии, потому что так это было и выглядело, и давали чёткие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии", — рассказал Кива в эфире телеканала NewsOne.
Он добавил, что именно после этого Киев выступил с нотами протеста и объявил о прекращении дипломатических и экономических отношений с Минском. По словам депутата, подобные решения не имеют никаких оправданий, так как не отвечают украинским интересам.
"Фактически белорусы всегда подставляли нам плечо, помогали нам в сложных вопросах", — отметил парламентарий.
Ранее Лайф писал, что в ОПЗЖ заявили о том, что Зеленский вытирает ноги о Конституцию Украины. Повсеместно нарушаются права украинцев на труд, на медицинскую помощь, на образование. По мнению парламентариев, ответственность за кризис в стране полностью лежит на президенте, который проводит "антиконституционную, антисоциальную и антинародную политику".
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