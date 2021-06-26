Глава Украины Владимир Зеленский вытирает ноги о конституцию страны, грубо нарушая права граждан. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Президент вытирает ноги о Конституцию Украины и бравирует этим перед народом. Повсеместно нарушаются права украинцев на труд, на медицинскую помощь, на образование. Попирается норма о равности всех граждан перед законом", — указали в "Оппозиционной платформе".

Представители политсилы убеждены, что ответственность за кризис в стране полностью лежит на Зеленском, который проводит "антиконституционную, антисоциальную и антинародную политику". Парламентарии также напомнили, что президент ввёл против руководителей партии и их семей санкции, утверждённые Советом нацбезопасности и обороны (СНБО). Таким образом, по словам соратников Виктора Медведчука, СНБО в руках Зеленского стал основным инструментом для расправы с политическими противниками. Депутаты также обвиняют украинского президента в злоупотреблении служебным положением.

"Наша главная задача сегодня — защитить Конституцию Украины, отстоять принципы конституционности и верховенства права, не допустить внесения в основной закон изменений, лоббируемых преступной властью и устанавливающих диктатуру "зелёной" команды", — заключили в "Оппозиционной платформе".