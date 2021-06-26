"Вытирает ноги и бравирует этим": Зеленского обвинили в неуважении к Конституции Украины
Повсеместно нарушаются права украинцев на труд, на медицинскую помощь, на образование, подчеркнули в ОПЗЖ. По мнению парламентариев, ответственность за кризис в стране полностью лежит на президенте, который проводит "антиконституционную, антисоциальную и антинародную политику".
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
Глава Украины Владимир Зеленский вытирает ноги о конституцию страны, грубо нарушая права граждан. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
"Президент вытирает ноги о Конституцию Украины и бравирует этим перед народом. Повсеместно нарушаются права украинцев на труд, на медицинскую помощь, на образование. Попирается норма о равности всех граждан перед законом", — указали в "Оппозиционной платформе".
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Представители политсилы убеждены, что ответственность за кризис в стране полностью лежит на Зеленском, который проводит "антиконституционную, антисоциальную и антинародную политику". Парламентарии также напомнили, что президент ввёл против руководителей партии и их семей санкции, утверждённые Советом нацбезопасности и обороны (СНБО). Таким образом, по словам соратников Виктора Медведчука, СНБО в руках Зеленского стал основным инструментом для расправы с политическими противниками. Депутаты также обвиняют украинского президента в злоупотреблении служебным положением.
"Наша главная задача сегодня — защитить Конституцию Украины, отстоять принципы конституционности и верховенства права, не допустить внесения в основной закон изменений, лоббируемых преступной властью и устанавливающих диктатуру "зелёной" команды", — заключили в "Оппозиционной платформе".
Ранее Зеленский заявил, что у него нет конкурентов на выборах президента Украины в 2024 году. Как сказал украинский лидер, его главные "соперники" — это бедность граждан, война в Донбассе и плохая инфраструктура.
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