"Можем нормально жить": Первая европейская страна отменила все ограничения по коронавирусу

Около 87% взрослого населения государства получили по крайней мере одну дозу вакцины, при этом примерно 60% полностью вакцинированы от CоViD-19.

В Исландии с 26 июня власти отменили все введённые в стране ограничения по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

"Мы возвращаемся к тому обществу, в котором мы можем нормально жить. Мы стремились к этому с тех пор, как начали ограничивать собрания из-за пандемии более года назад", — заявила министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.

Так, в Исландии отменили масочный режим, социальное дистанцирование и запрет на собрания. Кроме того, с 1 июля туристам, предоставившим сертификат о прохождении вакцинации от CоViD-19 или справку о перенесённом заболевании, не придётся сдавать тест при въезде в страну.

Отмечается, что около 87% взрослого населения Исландии получили по крайней мере одну дозу вакцины, при этом примерно 60% полностью вакцинированы от CоViD-19. На данный момент в стране 12 человек находятся в изоляции из-за инфекции. Всего за время пандемии было зафиксировано 6637 случаев болезни и 30 летальных исходов, из которых всего один — в 2021 году.