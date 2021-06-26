В США четыре человека погибли при крушении воздушного шара, налетевшего на линию электропередачи. Видео © Соцсети

В американском штате Нью-Мексико четыре человека погибли и один пострадал в результате падения воздушного шара, задевшего линию электропередачи в городе Альбукерке. Об этом сообщают телеканал KRQE и местная полиция. Момент крушения сняли очевидцы, видео уже распространилось в социальных сетях.

"Четверо погибли на месте в результате полученных травм. Ещё один человек был доставлен в ближайшую больницу, где остаётся в критическом нестабильном состоянии", — сказано в сообщении полиции Альбукерке.

Как отмечается, офицеры оперативно среагировали на крушение воздушного шара, который, по всей видимости, врезался в линию высокого напряжения. Из-за падения в этом районе сейчас нет электроэнергии. На месте происшествия работают пожарные и полиция, а власти в ближайшее время намерены заняться расследованием причин произошедшего, уточнили правоохранители.

Между тем, согласно данным KQRE, шар рухнул около четырёх часов дня по московскому времени. В результате происшествия более 13 тысяч местных жителей остались без электричества.