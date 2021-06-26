В США четыре человека погибли при крушении воздушного шара, налетевшего на линию электропередачи
Один пассажир выжил и находится в больнице в критическом состоянии. В результате падения более 13 тысяч местных жителей остались без электричества, а власти скоро начнут расследование инцидента.
Скриншот видео © Соцсети
В США четыре человека погибли при крушении воздушного шара, налетевшего на линию электропередачи. Видео © Соцсети
В американском штате Нью-Мексико четыре человека погибли и один пострадал в результате падения воздушного шара, задевшего линию электропередачи в городе Альбукерке. Об этом сообщают телеканал KRQE и местная полиция. Момент крушения сняли очевидцы, видео уже распространилось в социальных сетях.
"Четверо погибли на месте в результате полученных травм. Ещё один человек был доставлен в ближайшую больницу, где остаётся в критическом нестабильном состоянии", — сказано в сообщении полиции Альбукерке.
Как отмечается, офицеры оперативно среагировали на крушение воздушного шара, который, по всей видимости, врезался в линию высокого напряжения. Из-за падения в этом районе сейчас нет электроэнергии. На месте происшествия работают пожарные и полиция, а власти в ближайшее время намерены заняться расследованием причин произошедшего, уточнили правоохранители.
Между тем, согласно данным KQRE, шар рухнул около четырёх часов дня по московскому времени. В результате происшествия более 13 тысяч местных жителей остались без электричества.
А ранее мы писали, что воздушный шар рухнул с пилотом и пятью пассажирами на Украине. Один человек погиб, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил воздухоплавания.
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