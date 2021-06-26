НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США четыре человека погибли при крушении воздушного шара, налетевшего на линию электропередачи

Один пассажир выжил и находится в больнице в критическом состоянии. В результате падения более 13 тысяч местных жителей остались без электричества, а власти скоро начнут расследование инцидента.

26 июня, 16:27

Скриншот видео © Соцсети

В США четыре человека погибли при крушении воздушного шара, налетевшего на линию электропередачи. Видео © Соцсети

В американском штате Нью-Мексико четыре человека погибли и один пострадал в результате падения воздушного шара, задевшего линию электропередачи в городе Альбукерке. Об этом сообщают телеканал KRQE и местная полиция. Момент крушения сняли очевидцы, видео уже распространилось в социальных сетях.

"Четверо погибли на месте в результате полученных травм. Ещё один человек был доставлен в ближайшую больницу, где остаётся в критическом нестабильном состоянии", — сказано в сообщении полиции Альбукерке.

Ветер отбросил воздушный шар с 12 пассажирами на провода под Тулой

Ветер отбросил воздушный шар с 12 пассажирами на провода под Тулой

Как отмечается, офицеры оперативно среагировали на крушение воздушного шара, который, по всей видимости, врезался в линию высокого напряжения. Из-за падения в этом районе сейчас нет электроэнергии. На месте происшествия работают пожарные и полиция, а власти в ближайшее время намерены заняться расследованием причин произошедшего, уточнили правоохранители.

Между тем, согласно данным KQRE, шар рухнул около четырёх часов дня по московскому времени. В результате происшествия более 13 тысяч местных жителей остались без электричества.

В Чехии при крушении вертолёта погибло два человека

В Чехии при крушении вертолёта погибло два человека

А ранее мы писали, что воздушный шар рухнул с пилотом и пятью пассажирами на Украине. Один человек погиб, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил воздухоплавания.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Американский ракетный эсминец направился в Чёрное море на учения Sea Breeze

сегодня в 10:33

После крушения самолёта в Кузбассе возбудили уголовное дело, полёты Л-410 приостановлены

19 июня, 08:23

В Волгограде пьяная автоледи надавала пощёчин остановившему её инспектору ДПС

сегодня в 17:06

В Туве в детском лагере произошла вспышка коронавируса

сегодня в 17:18

"Вытирает ноги и бравирует этим": Зеленского обвинили в неуважении к Конституции Украины

сегодня в 16:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1