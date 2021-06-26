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Телеведущий Геворг Егиазарян умер от сердечного приступа

Коллеги шоумена выразили соболезнования его близким. Дата и место прощания с Егиазаряном пока не названы.

26 июня, 16:17
<p>Фото © twitter.com / <a href="https://twitter.com/Z1MhKRFT1V4ARLa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Игорь Леонидович Новожилов</a></p>

Фото © twitter.com / Игорь Леонидович Новожилов

Телеведущий Геворг Егиазарян умер от сердечного приступа, сообщили на телеканале Horizon Armenian TV. Шоумену было 47 лет.

"Мы глубоко опечалены преждевременной кончиной нашего партнёра Георга Егиазаряна. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, близким и тем людям, которые ценят его мастерство", — заявили на телеканале.

В последние годы Егиазарян жил и работал в Штатах. Пока дата и место прощания с телеведущим не названы.

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Напомним, ранее стало известно о кончине Резо Габриадзе — грузинского художника, сценариста, режиссёра и скульптора, основавшего Тбилисский государственный театр марионеток. Ему было 84 года.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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