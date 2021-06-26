Телеведущий Геворг Егиазарян умер от сердечного приступа, сообщили на телеканале Horizon Armenian TV. Шоумену было 47 лет.

"Мы глубоко опечалены преждевременной кончиной нашего партнёра Георга Егиазаряна. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, близким и тем людям, которые ценят его мастерство", — заявили на телеканале.

В последние годы Егиазарян жил и работал в Штатах. Пока дата и место прощания с телеведущим не названы.