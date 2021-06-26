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50 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Что стало причиной транспортного коллапса, пока не уточняется. Отметим, что в минувшую пятницу в столице также наблюдались задержки с вылетами лайнеров.

26 июня, 16:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Не менее 50 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах в субботу, 26 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

По последним данным, в аэропорту Домодедово задержали 26 рейсов, ещё шесть отменили. В Шереметьево отменили три вылета и четыре самолёта задержали. В то же время в аэропорту Внуково три рейса задержаны, восемь отменены.


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Что стало причиной задержек и отмен, пока не уточняется. Отметим, что в минувшую пятницу в Москве также наблюдались изменения в расписании вылетов лайнеров. Так, всего было задержано и отменено около 30 рейсов.


Ранее журналисты сняли, как гигантский Ан-225 сдул забор на британской авиабазе. Транспортный самолёт был задействован в выводе войск Североатлантического альянса из Афганистана.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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