50 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Не менее 50 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах в субботу, 26 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

По последним данным, в аэропорту Домодедово задержали 26 рейсов, ещё шесть отменили. В Шереметьево отменили три вылета и четыре самолёта задержали. В то же время в аэропорту Внуково три рейса задержаны, восемь отменены.



Что стало причиной задержек и отмен, пока не уточняется. Отметим, что в минувшую пятницу в Москве также наблюдались изменения в расписании вылетов лайнеров. Так, всего было задержано и отменено около 30 рейсов.

