В Чите бабушка-ниндзя обчистила клумбу под покровом ночи и попала на видео

Бабушка из Читы проявила навыки чуть ли не ниндзя, чтобы пополнить свою клумбу новыми цветочками. Пенсионерка провернула операцию по хищению растений из палисадника цветочного салона на проспекте Советов. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения.

На этих кадрах видно, что пенсионерка кралась под покровом ночи, замирала, чтобы прислушаться, меняла тактику и выдавала себя за одинокого ночного пешехода при приближении автомобилей. Затем бегом возвращалась к месту преступления и продолжала набивать сумку заветной добычей.

"Вырыла из клумб цветы. Мы стараемся, создаём цветочную красоту для всех жителей любимого города, но женщина приняла решение, что всё это принадлежит только ей. С уважением относимся к возрасту, но не всегда прожитые годы могут гарантировать высокие моральные ценности, культурное поведение и уважение к труду и стараниям других людей, которые желают украсить территорию возле своего салона", — отметил представитель торговой точки в беседе с агентством "Чита.ру".