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В Чите бабушка-ниндзя обчистила клумбу под покровом ночи и попала на видео

Администрация обворованного салона уже ищет пожилую вандалку и рассуждает о моральных ценностях некоторых представительниц старшего поколения.

27 июня, 03:02

Бабушка из Читы проявила навыки чуть ли не ниндзя, чтобы пополнить свою клумбу новыми цветочками. Пенсионерка провернула операцию по хищению растений из палисадника цветочного салона на проспекте Советов. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения.

На этих кадрах видно, что пенсионерка кралась под покровом ночи, замирала, чтобы прислушаться, меняла тактику и выдавала себя за одинокого ночного пешехода при приближении автомобилей. Затем бегом возвращалась к месту преступления и продолжала набивать сумку заветной добычей.

"Вырыла из клумб цветы. Мы стараемся, создаём цветочную красоту для всех жителей любимого города, но женщина приняла решение, что всё это принадлежит только ей. С уважением относимся к возрасту, но не всегда прожитые годы могут гарантировать высокие моральные ценности, культурное поведение и уважение к труду и стараниям других людей, которые желают украсить территорию возле своего салона", — отметил представитель торговой точки в беседе с агентством "Чита.ру".

Сотрудники салона уже пытаются установить личность нарушительницы и просят читинцев помочь в этом деле.

Вандалы перекрасили "неправильный" памятник Джорджу Флойду в чёрный цвет

Вандалы перекрасили "неправильный" памятник Джорджу Флойду в чёрный цвет

А две школьницы 14 и 15 лет осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве. Они вырвали цветы, расположенные на мемориале, и раскидали по территории сквера. Кроме того, одна из девушек справила нужду на памятник. В результате на них завели уголовное дело. По данным следствия, во время инцидента нарушительницы были пьяны. Также в УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что привлекут к административной ответственности родителей школьниц.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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