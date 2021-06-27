В Чите бабушка-ниндзя обчистила клумбу под покровом ночи и попала на видео
Администрация обворованного салона уже ищет пожилую вандалку и рассуждает о моральных ценностях некоторых представительниц старшего поколения.
Бабушка из Читы проявила навыки чуть ли не ниндзя, чтобы пополнить свою клумбу новыми цветочками. Пенсионерка провернула операцию по хищению растений из палисадника цветочного салона на проспекте Советов. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения.
На этих кадрах видно, что пенсионерка кралась под покровом ночи, замирала, чтобы прислушаться, меняла тактику и выдавала себя за одинокого ночного пешехода при приближении автомобилей. Затем бегом возвращалась к месту преступления и продолжала набивать сумку заветной добычей.
"Вырыла из клумб цветы. Мы стараемся, создаём цветочную красоту для всех жителей любимого города, но женщина приняла решение, что всё это принадлежит только ей. С уважением относимся к возрасту, но не всегда прожитые годы могут гарантировать высокие моральные ценности, культурное поведение и уважение к труду и стараниям других людей, которые желают украсить территорию возле своего салона", — отметил представитель торговой точки в беседе с агентством "Чита.ру".
Сотрудники салона уже пытаются установить личность нарушительницы и просят читинцев помочь в этом деле.
А две школьницы 14 и 15 лет осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве. Они вырвали цветы, расположенные на мемориале, и раскидали по территории сквера. Кроме того, одна из девушек справила нужду на памятник. В результате на них завели уголовное дело. По данным следствия, во время инцидента нарушительницы были пьяны. Также в УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что привлекут к административной ответственности родителей школьниц.
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