НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Английский рокер умер после прививки от коронавируса

У него случилось кровоизлияние в мозг. Было ли оно вызвано прививкой, сейчас устанавливают медики.

27 июня, 03:09
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lordzionofficial/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LORD ZiON (Official)</a></p>

Фото © Facebook / LORD ZiON (Official)

Британский рок-музыкант Zion скончался от кровоизлияния в мозг через две недели после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Певец жаловался на мучительные головные боли 13 мая — спустя восемь дней после прививки.

По данным Daily Mail, музыканту становилось хуже, через пару дней его девушка Викки Спит обратилась к врачам, но те заявили, что после вакцинации прошло слишком много времени, чтобы она стала причиной осложнений. В итоге 19 мая он скончался в больнице Royal Victoria Infirmary в Ньюкасле в возрасте 48 лет.

По факту смерти Сиона будет проведено расследование, но в предварительном свидетельстве о смерти указывается необратимое повреждение головного мозга, вызванное кровотечением, которое, в свою очередь, вызвано "осложнениями вакцины против CoViD-19".

Спит осталась "полностью раздавленной" потерей, и хотя она говорит, что всё ещё выступает за вакцинацию, она призывает правительство лучше информировать медицинский персонал о возможных побочных эффектах.

Немецкие учёные раскрыли возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca

Немецкие учёные раскрыли возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca

Ранее Лайф рассказывал, что журналистка Би-би-си умерла после прививки AstraZeneca. По словам родных Лизы Шоу, у неё начались сильные головные боли именно после укола.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Депутат Рады заявил, что британские спецслужбы вызвали Зеленского "на ковёр"

сегодня в 02:41

"Мне очень страшно": Солист Blink-182 шокировал фанатов ужасной новостью, что уже три месяца он борется с раком

24 июня, 10:29

Трамп назвал президентские выборы в США преступлением века

сегодня в 02:15

Хоккеист НХЛ сражался за Кубок Стэнли со сломанной ногой

сегодня в 03:58

"Мы опоздали на вакцинацию": Человечеству предрекли новый "железный занавес" в связи с пандемией

сегодня в 03:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1