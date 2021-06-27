Английский рокер умер после прививки от коронавируса

Британский рок-музыкант Zion скончался от кровоизлияния в мозг через две недели после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Певец жаловался на мучительные головные боли 13 мая — спустя восемь дней после прививки.

По данным Daily Mail, музыканту становилось хуже, через пару дней его девушка Викки Спит обратилась к врачам, но те заявили, что после вакцинации прошло слишком много времени, чтобы она стала причиной осложнений. В итоге 19 мая он скончался в больнице Royal Victoria Infirmary в Ньюкасле в возрасте 48 лет.

По факту смерти Сиона будет проведено расследование, но в предварительном свидетельстве о смерти указывается необратимое повреждение головного мозга, вызванное кровотечением, которое, в свою очередь, вызвано "осложнениями вакцины против CoViD-19".

Спит осталась "полностью раздавленной" потерей, и хотя она говорит, что всё ещё выступает за вакцинацию, она призывает правительство лучше информировать медицинский персонал о возможных побочных эффектах.