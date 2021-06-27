Английский рокер умер после прививки от коронавируса
У него случилось кровоизлияние в мозг. Было ли оно вызвано прививкой, сейчас устанавливают медики.
Фото © Facebook / LORD ZiON (Official)
Британский рок-музыкант Zion скончался от кровоизлияния в мозг через две недели после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Певец жаловался на мучительные головные боли 13 мая — спустя восемь дней после прививки.
По данным Daily Mail, музыканту становилось хуже, через пару дней его девушка Викки Спит обратилась к врачам, но те заявили, что после вакцинации прошло слишком много времени, чтобы она стала причиной осложнений. В итоге 19 мая он скончался в больнице Royal Victoria Infirmary в Ньюкасле в возрасте 48 лет.
По факту смерти Сиона будет проведено расследование, но в предварительном свидетельстве о смерти указывается необратимое повреждение головного мозга, вызванное кровотечением, которое, в свою очередь, вызвано "осложнениями вакцины против CoViD-19".
Спит осталась "полностью раздавленной" потерей, и хотя она говорит, что всё ещё выступает за вакцинацию, она призывает правительство лучше информировать медицинский персонал о возможных побочных эффектах.
Ранее Лайф рассказывал, что журналистка Би-би-си умерла после прививки AstraZeneca. По словам родных Лизы Шоу, у неё начались сильные головные боли именно после укола.
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