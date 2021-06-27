Лето для россиян начнётся с аномально тёплой погоды. В Якутии, Поволжье и на Урале 1 июля будет жарче всего — температура на четыре – восемь градусов выше нормы.

"Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии", — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Исключение составит Красноярский край, там 1 июля будет ниже нормы на один градус. "Лето, как и прогнозировали, будет тёплым, а где-то очень или супертёплым", — заключил метеоролог.