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"Супертёплое лето": Россиян предупредили об аномальной жаре в июле

Только в одном регионе погода будет слегка прохладнее обычного — всего на один градус.

27 июня, 03:26
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Лето для россиян начнётся с аномально тёплой погоды. В Якутии, Поволжье и на Урале 1 июля будет жарче всего — температура на четыре – восемь градусов выше нормы.

"Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии", — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Исключение составит Красноярский край, там 1 июля будет ниже нормы на один градус. "Лето, как и прогнозировали, будет тёплым, а где-то очень или супертёплым", — заключил метеоролог.

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Ранее Лайф сообщал, что синоптик рассказал, когда в Москву вернётся "человеческая" температура. С понедельника погода начнёт меняться, а ветер усилится, что может привести к похолоданию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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