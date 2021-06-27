Трое эстонцев выстрелили себе в руки, чтобы не проиграть спор

В Эстонии произошёл инцидент, смело претендующий на премию Дарвина — виртуальную антинаграду за самую глупую смерть. Правда, в случае с тремя жителями города Валгамаа всё закончилось не так трагично. Мужчины поспорили на крупную денежную сумму, что они осмелятся выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Согласно сообщению Лыунской префектуры, спор никто из них не проиграл.

"Мужчины, употребляя алкоголь, поспорили на 2000 евро, кто осмелится выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Оказалось, что никто не хотел раскошеливаться на крупную сумму, каждый нашёл в себе "смелость" взять пневматическое ружьё и выстрелить себе в руку", — приводит слова полиции эстонская газета Postimees.

Уточняется, что двум пострадавшим по 18 лет, а одному 32 года. Пост про инцидент полиция в социальных сетях проиллюстрировала картинкой, где говорится, что здесь должно было быть написано послание полиции с предупреждением.

"Но оказалось, что у нас ещё не разработан план коммуникации для кандидатов на премию Дарвина", — гласит надпись на фото.