Банк России ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов

Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, возвращая его на "допандемический" уровень работы.

Как пояснил регулятор, повышение надбавок к коэффициентам по таким ссудам необходимо из-за ускорения роста этого сегмента и, как следствие, увеличения долговой нагрузки россиян, которая, по данным ЦБ, по итогам первого квартала выросла до 11,9%, обновив исторический максимум. Вводимая мера должна подтолкнуть финансовые организации реже выдавать средства "закредитованным" заёмщикам, а также позволить постепенно обеспечить устойчивость банков.

По мнению экспертов, такой шаг ЦБ поспособствует росту стоимости кредитов. При этом, как отметила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева, мера затронет только людей с высокой долговой нагрузкой, а стоимость ссуд будет увеличиваться из-за повышения ключевой ставки.