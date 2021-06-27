НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Банк России ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов

Такая мера должна подтолкнуть финансовые организации реже выдавать средства "закредитованным" заёмщикам, а также позволит постепенно обеспечить устойчивость банков.

27 июня, 06:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, возвращая его на "допандемический" уровень работы.

Как пояснил регулятор, повышение надбавок к коэффициентам по таким ссудам необходимо из-за ускорения роста этого сегмента и, как следствие, увеличения долговой нагрузки россиян, которая, по данным ЦБ, по итогам первого квартала выросла до 11,9%, обновив исторический максимум. Вводимая мера должна подтолкнуть финансовые организации реже выдавать средства "закредитованным" заёмщикам, а также позволить постепенно обеспечить устойчивость банков.

Экономист предрёк SWIFT существенные убытки в случае отключения России

Экономист предрёк SWIFT существенные убытки в случае отключения России

По мнению экспертов, такой шаг ЦБ поспособствует росту стоимости кредитов. При этом, как отметила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева, мера затронет только людей с высокой долговой нагрузкой, а стоимость ссуд будет увеличиваться из-за повышения ключевой ставки.

Ранее Лайф рассказывал, что Центробанк с 1 июля снимет часть "коронавирусных" послаблений. Речь в том числе идёт о рекомендации банкам удовлетворять обращения граждан и предпринимателей с просьбой реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам, а также малому и среднему бизнесу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1