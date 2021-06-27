Бритни Спирс попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь

Известная американская певица Бритни Спирс попросила прощения у своих фанатов за то, что обманывала их на протяжении двух лет. Откровениями она поделилась в "Инстаграме".

Артистка заявила, что хочет рассказать небольшой секрет, и отметила, что все люди мечтают жить в сказке. Она сообщила, что в соцсетях всегда старалась показывать только хорошее, однако это отличается от реального положения дел. Спирс извинилась перед поклонниками, что имитировала спокойную жизнь.

"Я вела себя так из-за своей гордости. Мне было неловко рассказывать о том, что со мной произошло", — написала певица.

При этом она отметила, что видимость хорошей жизни, которую она создавала, помогала справляться с непростой ситуацией. А скрывать всё плохое Спирс, как она призналась, научилась у матери, которая в плохих ситуациях не показывала своих переживаний.

"Я просто почувствовала, что я важна, несмотря на то, что мне пришлось преодолеть. И это сработало… Поэтому я решила начать читать больше сказок", — заключила артистка.