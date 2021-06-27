НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бритни Спирс попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь

Певица отметила, что переняла привычку показывать только хорошее от своей мамы. Она также рассказала, что стала читать больше сказок.

27 июня, 05:35
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/britneyspears/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">britneyspears</a></p>

Фото © Instagram/britneyspears

Известная американская певица Бритни Спирс попросила прощения у своих фанатов за то, что обманывала их на протяжении двух лет. Откровениями она поделилась в "Инстаграме".

Артистка заявила, что хочет рассказать небольшой секрет, и отметила, что все люди мечтают жить в сказке. Она сообщила, что в соцсетях всегда старалась показывать только хорошее, однако это отличается от реального положения дел. Спирс извинилась перед поклонниками, что имитировала спокойную жизнь.

"Я вела себя так из-за своей гордости. Мне было неловко рассказывать о том, что со мной произошло", — написала певица.

При этом она отметила, что видимость хорошей жизни, которую она создавала, помогала справляться с непростой ситуацией. А скрывать всё плохое Спирс, как она призналась, научилась у матери, которая в плохих ситуациях не показывала своих переживаний.

"Я несчастна, я не могу спать": Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней

"Я несчастна, я не могу спать": Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней

"Я просто почувствовала, что я важна, несмотря на то, что мне пришлось преодолеть. И это сработало… Поэтому я решила начать читать больше сказок", — заключила артистка.

Ранее Лайф рассказывал, что Бритни Спирс продолжает зарабатывать миллионы для отца, который не разрешает ей рожать. Вскрытая журналистами в документальном фильме шокирующая правда о 13-летнем аде, в который превратилась опека отца-наркомана для американской поп-дивы, может быть не учтена на очередном судебном заседании.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Я несчастна, я не могу спать": Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней

24 июня, 00:11

43-летняя звезда телешоу надела одинаковые бикини вместе с дочками, но заметить разницу невозможно

вчера в 15:00

"Хочу сына": Бывший солист группы "На-На" тайно женился на фанатке

сегодня в 02:44

Выпускникам рассказали, какие профессии более востребованы в России

сегодня в 05:09

"Всё болит": Мясников рассказал о необъяснимом симптоме нехватки витамина D

сегодня в 04:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1