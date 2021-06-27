Жительницу Горловки ранили при очередном обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР

Жительница Горловки была ранена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Горловской горадминистрации Иван Приходько.

"В результате обстрела посёлка [шахты] 6/7 осколочное ранение бедра получила мирная жительница Горловки 1969 года рождения", — передаёт его слова Донецкое агентство новостей.

О текущем состоянии пострадавшей пока не сообщается. Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что украинские силовики обстреляли сегодня посёлок шахты 6/7 около шести утра из минометов калибра 82 мм. Уточняется, что ВСУ подорвали две мины.