Жительницу Горловки ранили при очередном обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР
Женщина получила осколочное ранение бедра. О текущем состоянии пострадавшей пока не сообщается.
Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Жительница Горловки была ранена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Горловской горадминистрации Иван Приходько.
"В результате обстрела посёлка [шахты] 6/7 осколочное ранение бедра получила мирная жительница Горловки 1969 года рождения", — передаёт его слова Донецкое агентство новостей.
О текущем состоянии пострадавшей пока не сообщается. Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что украинские силовики обстреляли сегодня посёлок шахты 6/7 около шести утра из минометов калибра 82 мм. Уточняется, что ВСУ подорвали две мины.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия намерена призвать ОБСЕ к воздействию на Киев в вопросе Донбасса. В МИД РФ отметили, что Украина саботирует выполнение минского комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском.
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