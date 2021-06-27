Отец выпускника вылил ведро с фекалиями на педагога медколледжа. Видео © Соцсети

На Украине, в Черновицкой области отец выпускника медицинского колледжа облил фекалиями преподавательницу, которую обвинил в вымогательстве взятки. Очевидцы засняли инцидент, кадры опубликованы в соцсетях.

На записи видно, как папаша-заступник нападает на женщину, в его руках ведро с фекалиями. Судя по всему, мужчина прихватил друзей на разборки с учительницей, так как его сопровождает внушительная группа поддержки. Напуганная преподавательница пыталась оправдаться перед отцом выпускника, но все её попытки были тщетны — мужчина продолжал материть и поливать фекалиями женщину.

"Это тебе за сына! Украла, скотина, четыре года жизни его. Это тебе за сына, говно это, за его диплом. Я тебе дам 300 евро!", — кричал разъярённый мужчина, пока жертва плакала и уверяла, что "ничего не сделала".



В соцсетях сообщают, что инцидент произошёл 25 июня во время вручения дипломов. Видео сразу же заинтересовались в полиции. Как уточнили представители региональной полиции, обидчика преподавательницы уже проверяют по статье о хулиганстве. Согласно УК Украины, теперь мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.



