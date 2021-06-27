"Это тебе за сына, скотина!": Отец выпускника вылил ведро с фекалиями на преподавателя медколледжа
Мужчина обвинил женщину в том, что она якобы требовала взятку в размере 300 евро с ученика. В отношении папаши уже проводят расследование.
Отец выпускника вылил ведро с фекалиями на педагога медколледжа. Видео © Соцсети
На Украине, в Черновицкой области отец выпускника медицинского колледжа облил фекалиями преподавательницу, которую обвинил в вымогательстве взятки. Очевидцы засняли инцидент, кадры опубликованы в соцсетях.
На записи видно, как папаша-заступник нападает на женщину, в его руках ведро с фекалиями. Судя по всему, мужчина прихватил друзей на разборки с учительницей, так как его сопровождает внушительная группа поддержки. Напуганная преподавательница пыталась оправдаться перед отцом выпускника, но все её попытки были тщетны — мужчина продолжал материть и поливать фекалиями женщину.
"Это тебе за сына! Украла, скотина, четыре года жизни его. Это тебе за сына, говно это, за его диплом. Я тебе дам 300 евро!", — кричал разъярённый мужчина, пока жертва плакала и уверяла, что "ничего не сделала".
В соцсетях сообщают, что инцидент произошёл 25 июня во время вручения дипломов. Видео сразу же заинтересовались в полиции. Как уточнили представители региональной полиции, обидчика преподавательницы уже проверяют по статье о хулиганстве. Согласно УК Украины, теперь мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.
Ранее Лайф рассказывал, что омич плеснул в лицо зелёнкой управляющей кафе из-за невыплаты зарплаты жене. Женщина назвала обидчика чёртом и позвала на помощь коллегу. Пострадавшую доставили в больницу, была назначена медицинская экспертиза.
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