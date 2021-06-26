В Белоруссии пьяные россияне напали с ножом на женщину-таксиста и угнали иномарку
Женщина, которой угрожали расправой, не растерялась и дала злоумышленникам отпор, сломав холодное оружие. Нападавших задержали.
Фото © Телеграм-канал пресс-секретаря МВД Белоруссии
В Брестской области Белоруссии задержали двух 26-летних россиян, которые подозреваются в нападении на 41-летнюю женщину-таксиста и угоне автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
"Женщина должна была доставить двоих пассажиров в Дрогичин, однако те попросили остановиться у ближайшего банкомата. Внезапно один из мужчин приставил нож к шее женщины и начал угрожать расправой", — заявили в ведомстве.
Женщина оказала сопротивление нападавшим и сломала нож. Мужчин задержали на следующий день в Берёзе, они находились в квартире знакомых. Выяснилось, что нападавшие были пьяны, а после ситуации с таксистом успели угнать иномарку и уехали в соседний район.
Оперативники установили, что один из задержанных был неоднократно судим. Возбуждены уголовные дела за хулиганство и кражу.
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