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"Обиды нет": Кравчук рассказал, как Киев оценил результаты встречи Путина и Байдена

На Украине трезво оценивают своё положение в диалоге между Москвой и Вашингтоном, подчеркнул политик. При этом глава делегации Незалежной в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе отметил, что проблемы Киева заслуживают отдельного рассмотрения.

26 июня, 12:13
<p>Леонид Кравчук. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org</a></p>

Леонид Кравчук. Фото © Wikipedia.org

На Украине не держат зла на главу Белого дома Джо Байдена из-за того, что он сначала встретился с российским президентом Владимиром Путиным, а не с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом заявил Леонид Кравчук, лидер делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Обиды нет. <...> Мы хорошо понимаем, что собрались встретиться и встретились Байден и Путин не только из-за ситуации в Украине. Они рассмотрели и глобальные вопросы, касающиеся экологии, ядерного вооружения, безопасности в мире, вопросы, которые касаются всего человечества", — отметил он в беседе с Ura.ru.

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В Киеве трезво оценивают положение Украины в диалоге между Москвой и Вашингтоном, подчеркнул Кравчук. По его словам, РФ и США несут большую ответственность за мировые проблемы, которыми живёт человечество. При этом он отметил, что Киев всё-таки полагает, что проблемы Незалежной заслуживают отдельного рассмотрения.

Напомним, Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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