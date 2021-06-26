На Украине не держат зла на главу Белого дома Джо Байдена из-за того, что он сначала встретился с российским президентом Владимиром Путиным, а не с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом заявил Леонид Кравчук, лидер делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Обиды нет. <...> Мы хорошо понимаем, что собрались встретиться и встретились Байден и Путин не только из-за ситуации в Украине. Они рассмотрели и глобальные вопросы, касающиеся экологии, ядерного вооружения, безопасности в мире, вопросы, которые касаются всего человечества", — отметил он в беседе с Ura.ru.

В Киеве трезво оценивают положение Украины в диалоге между Москвой и Вашингтоном, подчеркнул Кравчук. По его словам, РФ и США несут большую ответственность за мировые проблемы, которыми живёт человечество. При этом он отметил, что Киев всё-таки полагает, что проблемы Незалежной заслуживают отдельного рассмотрения.