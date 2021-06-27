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"Аппарат ИВЛ не справляется": Певицу МакSим в тяжёлом состоянии перевели на ЭКМО

Врачи используют этот метод лечения для критических случаев, когда наблюдают тяжёлую острую дыхательную недостаточность. С помощью аппарата кровь насыщается кислородом.

27 июня, 08:58
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<p>Певица Максим. Фото © Insragram / <a href="https://www.instagram.com/p/CHiNhwfpwCQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Певица Максим. Фото © Insragram / maksimartist

Певица Максим (Марина Абросимова), более недели назад попавшая в одну из столичных больниц с тяжёлой пневмонией, переведена на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сейчас состояние артистки медики оценивают как критическое.

"На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее", — рассказал сайту kp.ru друг семьи артистки.

У певицы МакSим поражено 75% лёгких

У певицы МакSим поражено 75% лёгких

Решение перевести 38-летнюю певицу на ЭКМО врачи приняли, так как искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) уже не помогает. Добавим, что экстракорпоральная мембранная оксигенация используется для лечения крайне тяжёлых дыхательных нарушений. С помощью этого метода кровь насыщается кислородом и поступает в организм пациента, замещая тем самым функцию лёгких.

Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, и Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.

"Ещё споём вместе!": Подключённую к ИВЛ МакSим трогательно поддержала сборная по футболу

"Ещё споём вместе!": Подключённую к ИВЛ МакSим трогательно поддержала сборная по футболу

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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