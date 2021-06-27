Певица Максим (Марина Абросимова), более недели назад попавшая в одну из столичных больниц с тяжёлой пневмонией, переведена на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сейчас состояние артистки медики оценивают как критическое.

"На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее", — рассказал сайту kp.ru друг семьи артистки.