"Аппарат ИВЛ не справляется": Певицу МакSим в тяжёлом состоянии перевели на ЭКМО
Врачи используют этот метод лечения для критических случаев, когда наблюдают тяжёлую острую дыхательную недостаточность. С помощью аппарата кровь насыщается кислородом.
Певица Максим. Фото © Insragram / maksimartist
Певица Максим (Марина Абросимова), более недели назад попавшая в одну из столичных больниц с тяжёлой пневмонией, переведена на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сейчас состояние артистки медики оценивают как критическое.
"На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее", — рассказал сайту kp.ru друг семьи артистки.
Решение перевести 38-летнюю певицу на ЭКМО врачи приняли, так как искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) уже не помогает. Добавим, что экстракорпоральная мембранная оксигенация используется для лечения крайне тяжёлых дыхательных нарушений. С помощью этого метода кровь насыщается кислородом и поступает в организм пациента, замещая тем самым функцию лёгких.
Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, и Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.
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