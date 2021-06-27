Республика Алтай присоединилась к обязательной вакцинации отдельных категорий населения

В Республике Алтай ввели обязательную вакцинацию для работников правоохранительных органов, образования, здравоохранения, торговли и сферы услуг, а также других отраслей, входящих в группу риска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.

"Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов [и других категорий]. До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины", — рассказал официальный представитель ведомства.

Вторую инъекцию люди, подпадающие под требование, должны получить не позднее 30 августа. В регионе намерены привить не менее 60% населения к концу лета. Отмечается, что в списке подлежащих обязательной вакцинации также работники многофункциональных центров, транспорта, почты, детских лагерей и санаториев.

В региональном Управлении Роспотребнадзора отметили, что на сегодня в республике достаточно пунктов вакцинации, но при необходимости медработники будут выезжать в коллективы.