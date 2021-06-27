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Республика Алтай присоединилась к обязательной вакцинации отдельных категорий населения

До 30 июля люди, на которых распространяется требование, должны получить первый компонент вакцины. К концу лета в регионе намерены привить от коронавируса не менее 60% населения.

27 июня, 08:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Республике Алтай ввели обязательную вакцинацию для работников правоохранительных органов, образования, здравоохранения, торговли и сферы услуг, а также других отраслей, входящих в группу риска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.

"Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов [и других категорий]. До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины", — рассказал официальный представитель ведомства.

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Вторую инъекцию люди, подпадающие под требование, должны получить не позднее 30 августа. В регионе намерены привить не менее 60% населения к концу лета. Отмечается, что в списке подлежащих обязательной вакцинации также работники многофункциональных центров, транспорта, почты, детских лагерей и санаториев.

В региональном Управлении Роспотребнадзора отметили, что на сегодня в республике достаточно пунктов вакцинации, но при необходимости медработники будут выезжать в коллективы.

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Ранее Лайф рассказывал, что обязательную вакцинацию ввели в Бурятии. Отмечается, что привиться должны работники медицинских, образовательных организаций, социальной сферы и сферы услуг, а также транспорта, транспортных узлов и ЖКХ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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