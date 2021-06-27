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Следователи проводят проверку после вспышки ковида в детском лагере в Туве

Будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

27 июня, 07:27
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Следователи проводят проверку по факту вспышки коронавируса в тувинском детском лагере "Байлак", где болезнь выявили у 66 детей и восьми сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

В Туве в детском лагере произошла вспышка коронавируса

В Туве в детском лагере произошла вспышка коронавируса

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — отмечается в сообщении.

Устанавливается, соблюдались ли в лагере антиковидные меры и требования Роспотребнадзора, а также проверяется, происходила ли фальсификация справок об отсутствии заболевания. Следователи выявят причины и условия, которые поспособствовали распространению заболевания в лагере, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России по-прежнему фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. Особенно напряжённой ситуация остаётся в крупных городах страны.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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