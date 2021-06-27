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Пёс со всех лап бросился за скорой, увозящей хозяйку, и от этого видео сердце разрывается на части

В преданности собак сложно усомниться, ведь они доказывают её своим владельцам снова и снова.

27 июня, 06:00

Скриншот © YouTube / Reuters

У жительницы турецкого острова Бююкада возникли проблемы со здоровьем. К ней домой приехали врачи, и, пока они оказывали женщине помощь, за их действиями внимательно и с тревогой следил её питомец.

Однако в итоге было принято решение везти пациентку в больницу, что очень напугало пса. Он не хотел отпускать владелицу ни на секунду, но, к сожалению, медики не могли позволить ему ехать в машине. И тогда животное просто бросилось со всех лап вслед за скорой, пишет New York Post.

Скриншот © YouTube / Reuters

Скриншот © YouTube / Reuters

Но и после верный пёс не вернулся домой. Он терпеливо ждал у дверей медцентра, пока его хозяйка не поправится, и только тогда наконец его хвост снова весело завилял. А пользователи, которые увидели трогательный ролик, отметили, что такой друг для человека — лучшая награда.

Вот почему некоторые люди выбирают собак в качестве лучших друзей

Dabo Life

Мы не заслуживаем этих добрых и любящих животных

Glidrz

На видео сняли, как с бездомного пса сбрили жуткий скафандр из шерсти, и вот кто оказался под ней

На видео сняли, как с бездомного пса сбрили жуткий скафандр из шерсти, и вот кто оказался под ней

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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