Пёс со всех лап бросился за скорой, увозящей хозяйку, и от этого видео сердце разрывается на части
В преданности собак сложно усомниться, ведь они доказывают её своим владельцам снова и снова.
У жительницы турецкого острова Бююкада возникли проблемы со здоровьем. К ней домой приехали врачи, и, пока они оказывали женщине помощь, за их действиями внимательно и с тревогой следил её питомец.
Однако в итоге было принято решение везти пациентку в больницу, что очень напугало пса. Он не хотел отпускать владелицу ни на секунду, но, к сожалению, медики не могли позволить ему ехать в машине. И тогда животное просто бросилось со всех лап вслед за скорой, пишет New York Post.
Но и после верный пёс не вернулся домой. Он терпеливо ждал у дверей медцентра, пока его хозяйка не поправится, и только тогда наконец его хвост снова весело завилял. А пользователи, которые увидели трогательный ролик, отметили, что такой друг для человека — лучшая награда.
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