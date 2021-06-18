На видео сняли, как с бездомного пса сбрили жуткий скафандр из шерсти, и вот кто оказался под ней
Питомец так преобразился, что его история не оставила равнодушным никого: ролик с его трансформацией покорил миллионы зрителей.
Когда 11-летний ши-тцу попал в приют KC Pet Project в Канзасе, США, сложно было понять, что это за зверь. Тельце бездомного пса покрывала свалявшаяся грязная шерсть, которая превратилась в своеобразный скафандр. Питомец с трудом передвигался и плохо видел.
Видео © TikTok / kcpetproject
Ветеринары тут же принялись за работу, первым делом освободив животное от его тяжёлой ноши, пишет Daily Mail. Они провели два часа, осторожно сбривая шерсть, которой оказалось целых три килограмма. В итоге взору открылось маленькое тельце с аккуратными ушками. Выяснилось, что пушистик на самом деле белого окраса, а не коричневого, каким он предстал вначале.
Сегодня к нам пришёл этот 11-летний ши-тцу, и, возможно, это один из худших случаев, которые мы когда-либо видели. Мы можем только догадываться, сколько времени потребовалось, чтобы пёс оказался в таком состоянии, но одно мы знаем наверняка: жизнь этого мальчика скоро станет намного лучше
После стрижки у пса, которому дали кличку Саймон, обнаружили ещё несколько незначительных проблем, которые требуют помощи врачей. К тому же он всё ещё не может нормально передвигаться, однако у пушистика оказалась на удивление здоровая кожа. И специалисты надеются, что скоро он сможет окончательно поправиться. Видео со стрижкой малыша они поделились в "Тиктоке", и оно набрало около 36 млн просмотров. Зрители благодарили всех участвующих в спасении и отмечали, что доводить до того, чтобы животные оказывались в таком состоянии, — это преступление.
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