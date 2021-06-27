В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых групп населения

Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление о вакцинации от коронавируса нескольких групп граждан. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия подписал постановление о проведении профилактических прививок от коронавируса отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", — указано в документе.

Как отмечается, привиться должны работники медицинских, образовательных организаций, социальной сферы и сферы услуг, а также транспорта, транспортных узлов и ЖКХ. Кроме того, обязательной вакцинации подлежат студенты и россияне старше 65 лет.