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В России зафиксировали более 20,5 тысячи новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки полностью излечиться от болезни смогло 12 728 человек. А общее число выздоровевших достигло 4 956 714.

27 июня, 08:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 20 538 человек, при этом у 14,4% из них не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с CoViD-19. Прирост новых случаев в относительном выражении составил 0,38%.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве (+6723), Подмосковье (+2608), Санкт-Петербурге (+1298), Нижегородской области (+334) и Бурятии (+305).

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Отметим, что за прошедшие сутки полностью излечиться от болезни удалось 12 728 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 4 956 714 человек. За всё время в России зарегистрировали 5 451 291 случай CoViD-19, зафиксировали 133 282 летальных исхода, из которых 599 — за последние 24 часа.

Ранее Лайф рассказывал, что человечеству предрекли новый "железный занавес" в связи с пандемией. На этот раз между государствами ограничения устанавливаться уже не будут, они проявятся иначе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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