Исполнительница главной роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев" умерла от ковида

В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни умерла Наталья Попова — актриса театра и кино, заслуженная артистка России, известная по роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев". Как пишет сайт kp.ru, причиной смерти звезды стал коронавирус.

"Наталья Ивановна... Мастер моего курса... Нет слова... Светлая память Вам. Спасибо за всё", — написала в соцсетях актриса Ольга Лебедева.

Отмечается, что актрисы не стало в минувшую субботу, 26 июня. Дата и место прощания пока не названы.

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года в Санкт-Петербурге. Окончив институт театра, музыки и кинематографии, артистка работала в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (сейчас театр-фестиваль "Балтийский дом"). Широкую известность Попова получила после главной роли в фильме "Двенадцать месяцев". Также актриса снималась в фильмах "Наш бронепоезд", "Врача вызывали?", "Скандальное происшествие" и других.