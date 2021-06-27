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Исполнительница главной роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев" умерла от ковида

Заслуженной артистке России было 72 года. Дата и место прощания с Натальей Поповой пока не названы.

27 июня, 07:57
<p>Наталья Попова. Фото © VK / <a href="https://vk.com/baltichousetheatre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театр-фестиваль "Балтийский дом" </a></p>

Наталья Попова. Фото © VK / Театр-фестиваль "Балтийский дом"

В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни умерла Наталья Попова — актриса театра и кино, заслуженная артистка России, известная по роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев". Как пишет сайт kp.ru, причиной смерти звезды стал коронавирус.

"Наталья Ивановна... Мастер моего курса... Нет слова... Светлая память Вам. Спасибо за всё", — написала в соцсетях актриса Ольга Лебедева.

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Отмечается, что актрисы не стало в минувшую субботу, 26 июня. Дата и место прощания пока не названы.

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года в Санкт-Петербурге. Окончив институт театра, музыки и кинематографии, артистка работала в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (сейчас театр-фестиваль "Балтийский дом"). Широкую известность Попова получила после главной роли в фильме "Двенадцать месяцев". Также актриса снималась в фильмах "Наш бронепоезд", "Врача вызывали?", "Скандальное происшествие" и других.

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Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России, актёра театра и кино Андрея Егорова. Мужчина скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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