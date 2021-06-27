Школьники из России взяли пять медалей на Европейской олимпиаде по физике

Пять медалей завоевали российские участники Европейской олимпиады по физике среди школьников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

"Две золотые и три бронзовые медали завоевали наши школьники на Европейской олимпиаде по физике", — уточняется в релизе, размещённом в телеграм-канале "Большая перемена РФ".

Золотые медали по физике получили жители Москвы Даниил Житов и Тимур Прядилин, бронзу — Анжелика Бускина (Московская область), Александр Раскатов (Свердловская область) и Даниил Коблов (Санкт-Петербург). В министерстве отметили, что ребят готовили к конкурсу преподаватели МФТИ.

Европейская олимпиада по физике — международное соревнование для старшеклассников. Впервые она прошла в 2017 году в Эстонии. В команде от каждой страны может принять участие не более пяти школьников до 20 лет и не более одного руководителя.