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"Какие же натовцы нечистоплотные": Захарова ответила на слова немецкого посла в Киеве о боязни войны с Россией

РФ в основу своей внутренней и внешней национальной политики заложила не страх вооружённых конфликтов с кем-то, а мир и его поддержание, отметила дипломат. В этом, по её словам, и есть разница в мировоззрении стран НАТО и Москвы.

27 июня, 07:36
<p>Мария Захарова. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10225925706678978&set=pb.1523648416.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление посла Германии на Украине Анки Фельдгузен о боязни перед возможным вооружённым конфликтом с Россией.

"Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Захарова назвала цели военных учений на Украине с участием НАТО

Захарова назвала цели военных учений на Украине с участием НАТО

Представитель внешнеполитического ведомства заявила, что странам альянса нужно было вспоминать про право и этику, когда они размещали на Украине свои спецслужбы, тренировали боевиков, а также моделировали и спонсировали Майдан. Кроме того, Захарова указала на разницу в мировоззрении Москвы и стран НАТО. По её словам, Россия в основу своей национальной политики, как внутренней, так и внешней, заложила не страх войны с кем-то, а мир и его поддержание.

Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что вопрос членства Украины в НАТО должен быть решён консенсусом, поскольку "все боятся быть с Россией в прямой войне". Дипломат отметила, что у Североатлантического альянса "всегда были проблемы" со странами, в которых есть действующие вооружённые конфликты.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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