Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление посла Германии на Украине Анки Фельдгузен о боязни перед возможным вооружённым конфликтом с Россией.

"Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства заявила, что странам альянса нужно было вспоминать про право и этику, когда они размещали на Украине свои спецслужбы, тренировали боевиков, а также моделировали и спонсировали Майдан. Кроме того, Захарова указала на разницу в мировоззрении Москвы и стран НАТО. По её словам, Россия в основу своей национальной политики, как внутренней, так и внешней, заложила не страх войны с кем-то, а мир и его поддержание.