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В Москве зарегистрировали 114 смертей от ковида за сутки — это новый максимум с начала пандемии

Всего в городе зафиксировано 22 086 летальных исходов. При этом выздоровело за всё время 1 143 858 пациентов.

27 июня, 08:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали максимум смертей от коронавируса с начала пандемии — в столице зафиксировано 114 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отметим, что за всё время в столице из-за CoViD-19 умерло 22 086 человек. При этом выздоровело 1 143 858 пациентов, из которых за последние 24 часа выписано из больниц 4018.

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По всей России за сутки зарегистрировано 599 летальных исходов против 619 днём ранее. Всего от инфекции умерло 133 282 человека. Условная летальность коронавируса осталась на уровне 2,44%.

Ранее Лайф сообщал, что в России зафиксировали более 20,5 тысячи новых случаев коронавируса, из которых 6723 — в Москве.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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