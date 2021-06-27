В Москве зарегистрировали 114 смертей от ковида за сутки — это новый максимум с начала пандемии
Всего в городе зафиксировано 22 086 летальных исходов. При этом выздоровело за всё время 1 143 858 пациентов.
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В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали максимум смертей от коронавируса с начала пандемии — в столице зафиксировано 114 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.
Отметим, что за всё время в столице из-за CoViD-19 умерло 22 086 человек. При этом выздоровело 1 143 858 пациентов, из которых за последние 24 часа выписано из больниц 4018.
По всей России за сутки зарегистрировано 599 летальных исходов против 619 днём ранее. Всего от инфекции умерло 133 282 человека. Условная летальность коронавируса осталась на уровне 2,44%.
Ранее Лайф сообщал, что в России зафиксировали более 20,5 тысячи новых случаев коронавируса, из которых 6723 — в Москве.
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