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В Индии у летучих мышей выявили смертельно опасный для людей вирус

Он передаётся тем, кто употреблял в пищу фрукты, где оказалась слюна заражённого животного. Сейчас в мире нет ни лекарства, ни вакцины от этой инфекции.

27 июня, 08:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Учёные Национального института вирусологии в Индии впервые выявили у летучих мышей в штате Махараштра вирус Нипах, который Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире. Об этом сообщается в статье, опубликованной в "Журнале инфекций и общественного здравоохранения".

Так, вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, передаётся людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна заражённого животного. При этом на данный момент в мире не существует ни лекарства, ни вакцины от этой инфекции, а уровень летальности от неё составляет от 40 до 75 процентов.

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Как уточняется, за последнее время в Индии выявили четыре вспышки этого заболевания. Впервые Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах, а ещё дважды — в 2018 и 2019 годах в штате Керала. По словам учёных, с марта прошлого года они исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара, и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу.

"Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку, а также отсутствие эффективных вакцин и противовирусных препаратов вызывают в Индии серьёзную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей", — сказано в статье.

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Исследователи констатировали, что данное открытие требует дальнейшего изучения, так как из имеющегося обзора нельзя сделать никаких объективных выводов, учитывая небольшую выборку летучих мышей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что не исключает вероятности пандемии, которая может быть вызвана вирусом Nipah (Нипах), или NiV, с летальностью 75%. Природными носителями инфекции являются летучие лисицы, питающиеся плодами.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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