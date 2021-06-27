В Индии у летучих мышей выявили смертельно опасный для людей вирус

Учёные Национального института вирусологии в Индии впервые выявили у летучих мышей в штате Махараштра вирус Нипах, который Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире. Об этом сообщается в статье, опубликованной в "Журнале инфекций и общественного здравоохранения".

Так, вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, передаётся людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна заражённого животного. При этом на данный момент в мире не существует ни лекарства, ни вакцины от этой инфекции, а уровень летальности от неё составляет от 40 до 75 процентов.

Как уточняется, за последнее время в Индии выявили четыре вспышки этого заболевания. Впервые Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах, а ещё дважды — в 2018 и 2019 годах в штате Керала. По словам учёных, с марта прошлого года они исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара, и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу.

"Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку, а также отсутствие эффективных вакцин и противовирусных препаратов вызывают в Индии серьёзную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей", — сказано в статье.

Исследователи констатировали, что данное открытие требует дальнейшего изучения, так как из имеющегося обзора нельзя сделать никаких объективных выводов, учитывая небольшую выборку летучих мышей.